Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

NAVI зіграють проти G2 Esports у півфіналі ESL Pro League

Руслан Травкін — 21 вересня, 09:57
NAVI зіграють проти G2 Esports у півфіналі ESL Pro League

Склад української кіберспортивної організації Natus Vincere (2) з дисципліни Counter-Strike 2 зустрінеться з європейською командою G2 Esports (4) у межах 1/2 фіналу престижного турніру ESL Pro League Season 20, що відбувається на Мальті.

Поєдинок відбудеться у форматі Best of 3 (до 2 перемог) та розпочнеться о 20:30 за київським часом. Транслювати гру буде студія Maincast на платформі Twitch.tv та YouTube.

В іншому півфіналі зіграє турецька команда Eternal Fire та бразильці з MIBR. Нагадаємо, у чвертьфіналі "народжені перемагати" обіграли європейську організацію з росіянами у складі Team Spirit.

Призовий фонд турніру складає $750 000, а чемпіон заробить $170 000.

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла команді Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.

Natus Vincere Кіберспорт Counter-Strike 2 ESL Pro League Season 20

Natus Vincere

Рейтинг HLTV: NAVI втратили першу сходинку, команда Зінченка опустилася на 9 позицій
NAVI — знову перші, Monte Gen потрапили в топ-100 рейтингу HLTV
NAVI вийшли у чвертьфінал ESL Pro League Season 20
Natus Vincere зіграють з Eternal Fire у фіналі групи А ESL Pro League Season 20
NAVI перемогли NIP та вийшли у плейоф ESL Pro League Season 20

Останні новини