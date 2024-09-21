NAVI зіграють проти G2 Esports у півфіналі ESL Pro League
Склад української кіберспортивної організації Natus Vincere (2) з дисципліни Counter-Strike 2 зустрінеться з європейською командою G2 Esports (4) у межах 1/2 фіналу престижного турніру ESL Pro League Season 20, що відбувається на Мальті.
Поєдинок відбудеться у форматі Best of 3 (до 2 перемог) та розпочнеться о 20:30 за київським часом. Транслювати гру буде студія Maincast на платформі Twitch.tv та YouTube.
В іншому півфіналі зіграє турецька команда Eternal Fire та бразильці з MIBR. Нагадаємо, у чвертьфіналі "народжені перемагати" обіграли європейську організацію з росіянами у складі Team Spirit.
Призовий фонд турніру складає $750 000, а чемпіон заробить $170 000.
Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла команді Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.