NAVI зіграють проти G2 Esports у півфіналі ESL Pro League

Склад української кіберспортивної організації Natus Vincere (2) з дисципліни Counter-Strike 2 зустрінеться з європейською командою G2 Esports (4) у межах 1/2 фіналу престижного турніру ESL Pro League Season 20, що відбувається на Мальті.

Поєдинок відбудеться у форматі Best of 3 (до 2 перемог) та розпочнеться о 20:30 за київським часом. Транслювати гру буде студія Maincast на платформі Twitch.tv та YouTube.

В іншому півфіналі зіграє турецька команда Eternal Fire та бразильці з MIBR. Нагадаємо, у чвертьфіналі "народжені перемагати" обіграли європейську організацію з росіянами у складі Team Spirit.

Призовий фонд турніру складає $750 000, а чемпіон заробить $170 000.

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла команді Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.