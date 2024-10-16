B8 зіграли перші матчі групового етапу Elisa Masters Espoo 2024

Українська кіберспортивна команда B8 (28) зіграла перші матчі групового етапу Elisa Masters Espoo 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Першим суперником команди стала шведська Ninjas in Pyjamas (36), за яку виступає колишній гравець B8 українець Артем "r1nkle" Мороз. Гра проходила у форматі Во1 на мапі Mirage та завершився перемогою українців у овертаймах (16:14).

Далі на B8 чекав матч у форматі Во3 проти фаворитів турніру The MongolZ (13) з Монголії. Поєдинок закономірно завершився перемогою монголів. Вони розгромили B8 на їхньому ж виборі Nuke (13:3), а потім здобули впевнену звитягу на своєму піку Inferno.

Elisa Masters Espoo 2024, Фінляндія

Призовий фонд — 200 тисяч доларів

Група A, 16 жовтня

B8 (Україна) — Ninja in Pijamas (Швеція) 1:0 (16:14 Mirage)

MongolZ (Монголія) — B8 (Україна) 2:0 (13:3 Nuke, 13:8 Inferno)

Наступний поєдинок за вихід у плейоф команда зіграє проти переможця пари Ninja in Pijamas/JANO. Гра запланована на 18 жовтня.

Зазначимо, що у складі B8 виступають 5 українців:



Дмитро "esenthial" Цвір;

Арсеній "cptkurtka023" Дерев'янський;;

Даніїл "headtr1ck" Валітов;

Олексій "alex666" Ярмощук;

Андрій "npl" Кухарський.

Нагадаємо, напередодні B8 виграли турнір CCT Series 10 з Counter Strike 2. Також раніше команда вийшла у кваліфікаційний турнір найпрестижнішого турніру Perfect World Shanghai Major 2024.