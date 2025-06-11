Шведська команда пожертвує всі призові з турніру на гуманітарну допомогу Україні

Кіберспортивна шведська організація Ninjas in Pyjamas пожертвує усю суму призових з The Proving Grounds Season 1 на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомив головний тренер команди Річард "Xizt" Ландстрьом у своєму Х.

"На знак солідарності з нашим українським товаришем по команді та разом з NIP ми ухвалили рішення пожертвувати всі призові, які ми виграємо в цьому турнірі, на гуманітарну допомогу Україні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за NIP виступає один з найперспективніших українських кіберспортсменів Артем "r1nkle" Мороз.

The Proving Grounds Season 1 – турнір, який організовує Exort, а головним його спонсором є російський букмекер BetBoom, який навіть відкривав точку в окупованому Криму.

Нещодавно українська кіберспортивна команда B8 відмовилась від участі у престижному турнірі FISSURE Playground 1 з CS2 через цього букмекера, а в керівництві організаторів турніру виключно росіяни.