NAVI очолили рейтинг HLTV

Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.

Команда з України Natus Vincere очолила рейтинг після того, як перемогла на турнірі Esports World Cup 2024. Народжені Перемагати обіграли на своєму шляху всіх можливих конкурентів за місце на вершині: G2, FaZe та MOUZ.

Рейтинг HLTV

22 липня 2024 року

1. NAVI - 950 балів

2. MOUZ - 842

3. Spirit - 833

4. Vitality - 720

5. G2 - 663

6. Faze - 622

7. Virtus.pro - 451

8. Astralis - 273

9. Complexity - 261

10. Heroic - 234

Зазначимо, що наступним турніром для NAVI стане BLAST Fall Groups, який пройде з 26 липня по 4 серпня.