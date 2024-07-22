NAVI очолили рейтинг HLTV
Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.
Команда з України Natus Vincere очолила рейтинг після того, як перемогла на турнірі Esports World Cup 2024. Народжені Перемагати обіграли на своєму шляху всіх можливих конкурентів за місце на вершині: G2, FaZe та MOUZ.
Рейтинг HLTV
22 липня 2024 року
1. NAVI - 950 балів
2. MOUZ - 842
3. Spirit - 833
4. Vitality - 720
5. G2 - 663
6. Faze - 622
7. Virtus.pro - 451
8. Astralis - 273
9. Complexity - 261
10. Heroic - 234
Зазначимо, що наступним турніром для NAVI стане BLAST Fall Groups, який пройде з 26 липня по 4 серпня.