NAVI примудрилися вилетіти з чемпіонату світу в першому ж матчі плейоф, програвши бразильцям з Legacy

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (6 місце світового рейтингу) програла бразильській команді Legacy (10) у першому ж матчі плейоф найпрестижнішого кіберспортивного турніру – Esports World Cup 2026.

Зустріч завершилася з рахунком 0:2.

Обидві мапи підходили під диктовку бразильців, які перші половини зустрічей завершували з рахунком 10:2. Такої переваги вистачило, аби не віддати камбек на першій мапі Inferno, а на другій Ancient не віддати жодного раунду після зміни сторін.

Таким чином "народжені перемагати", які вигравали чемпіонат світу в Counter-Strike 2 у 2024 році, завершили цьогорічне змагання у першому ж поєдинку плейоф, фінішувавши у топ-16. А їхні суперники завдяки перемозі обійшли NAVI у рейтингу.

Також свій матч плейоф 20 серпня проведе інша українська команда B8, яка зіграє проти росіян зі Spirit.

Esports World Cup 2026

Counter-Strike 2, 1/8 фіналу

20 серпня

NAVI (Україна) – Legacy (Бразилія) 0:2

Нагадаємо, найпрестижніший кіберспортивний турнір – Esports World Cup – вперше в історії проходить не у Саудівській Аравії. Через військові дії на Близькому Сході організатори змагань перенесли чемпіонат світу з кіберспорту в Париж.

Турнір приймає "Porte de Versailles" – два роки тому на цій арені відбувались Олімпійські ігри 2024, зокрема, змагання з гандболу, волейболу та важкої атлетики.

Esports World Cup відбувається втретє. Змагання триватимуть до 23 серпня. На турнірі представлено 24 дисципліни. Попередні два ЧС вигравала саудівська організація Falcons.