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Команда Зінченка та B8: відомий список учасників кваліфікації Perfect World Shanghai Major Europe RMR

Руслан Травкін — 15 серпня, 15:24
Команда Зінченка та B8: відомий список учасників кваліфікації Perfect World Shanghai Major Europe RMR
Passion UA
x.com/PassionuaGG

Українські команди Passion UA, засновником якої є футболіст Олександр Зінченко, B8 та Monte будуть грати у закритих кваліфікаціях турніру Perfect World Shanghai Major Europe RMR.

Про це повідомили організатори турніру.

Матчі в обидвох групах закритої кваліфікації європейського RMR відбудуться з 21 по 24 серпня. Гра триватиме до однієї перемоги, окрім матчів на вибування та за вихід до наступної стадії — вони проходитимуть у форматі "best of 3".

Зазначимо, що на турнірі також буде брати участь команда німецького блогера Марка "ohnePixel" з двома українцями у складі. Цей колектив буде грати в азійській кваліфікації.

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