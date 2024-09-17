Рейтинг HLTV: NAVI втратили першу сходинку, команда Зінченка опустилася на 9 позицій

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2 за 17 вересня.

Команда з України Natus Vincere втратило лідерство у рейтингу, яке вони утримували всього один тиждень. Напередодні NAVI вийшли у чвертьфінал ESL Pro League Season 20.

Чимало позицій втратила команда футболіста Арсенала Олександра Зінченка, Passion UA, яка розташувалася на 55 місці в рейтингу.

Значний прогрес продемонструвала академія команди Monte та FAVBET, що піднялися на 13 та 16 сходинок відповідно. Також до першої сотні увірвалася команда колишнього гравця збірної України Євгена Коноплянки – kONO.

Рейтинг HLTV

16 вересня 2024 року

(2) Vitality — 934 бали; (1) NAVI — 924; (3) Spirit — 722; (4) G2 — 687; (5) Mouz — 602; (6) Faze — 481; (7) Liquid — 336; (8) Virtus.pro — 315; (9) SAW — 292; (10) Eternal Fire — 274;

....

30. (28) B8 — 47;

43. (43) Monte — 31;

55. (46) Passion UA — 22;

75. (88) Monte Gen — 15;

76. (92) FavBet — 14;

98. (115) kONO — 10.