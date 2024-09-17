Рейтинг HLTV: NAVI втратили першу сходинку, команда Зінченка опустилася на 9 позицій
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2 за 17 вересня.
Команда з України Natus Vincere втратило лідерство у рейтингу, яке вони утримували всього один тиждень. Напередодні NAVI вийшли у чвертьфінал ESL Pro League Season 20.
Чимало позицій втратила команда футболіста Арсенала Олександра Зінченка, Passion UA, яка розташувалася на 55 місці в рейтингу.
Значний прогрес продемонструвала академія команди Monte та FAVBET, що піднялися на 13 та 16 сходинок відповідно. Також до першої сотні увірвалася команда колишнього гравця збірної України Євгена Коноплянки – kONO.
Рейтинг HLTV
- (2) Vitality — 934 бали;
- (1) NAVI — 924;
- (3) Spirit — 722;
- (4) G2 — 687;
- (5) Mouz — 602;
- (6) Faze — 481;
- (7) Liquid — 336;
- (8) Virtus.pro — 315;
- (9) SAW — 292;
- (10) Eternal Fire — 274;
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30. (28) B8 — 47;
43. (43) Monte — 31;
55. (46) Passion UA — 22;
75. (88) Monte Gen — 15;
76. (92) FavBet — 14;
98. (115) kONO — 10.