Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Рейтинг HLTV: NAVI втратили першу сходинку, команда Зінченка опустилася на 9 позицій

Станіслав Лисак — 17 вересня, 07:32
Рейтинг HLTV: NAVI втратили першу сходинку, команда Зінченка опустилася на 9 позицій
Natus Vincere

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2 за 17 вересня.

Команда з України Natus Vincere втратило лідерство у рейтингу, яке вони утримували всього один тиждень. Напередодні NAVI вийшли у чвертьфінал ESL Pro League Season 20.

Чимало позицій втратила команда футболіста Арсенала Олександра Зінченка, Passion UA, яка розташувалася на 55 місці в рейтингу.

Значний прогрес продемонструвала академія команди Monte та FAVBET, що піднялися на 13 та 16 сходинок відповідно. Також до першої сотні увірвалася команда колишнього гравця збірної України Євгена Коноплянки – kONO.

Рейтинг HLTV

16 вересня 2024 року
  1. (2) Vitality — 934 бали;
  2. (1) NAVI — 924;
  3. (3) Spirit — 722;
  4. (4) G2 — 687;
  5. (5) Mouz — 602;
  6. (6) Faze — 481;
  7. (7) Liquid — 336;
  8. (8) Virtus.pro — 315;
  9. (9) SAW — 292;
  10. (10) Eternal Fire — 274;

....

30. (28) B8 47;
43. (43) Monte 31;
55. (46) Passion UA 22;
75. (88) Monte Gen 15;
76. (92) FavBet 14;
98. (115) kONO — 10.

Favbet Natus Vincere Counter-Strike 2 B8 Monte kONO.ECF HLTV Monte Gen

HLTV

NAVI — знову перші, Monte Gen потрапили в топ-100 рейтингу HLTV

Останні новини