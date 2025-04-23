Молодіжний склад NAVI вийшов до плейоф престижного турніру в Румунії

Українська кіберспортивна команда NAVI Junior вийшла до плейоф турніру PGL Wallachia Season 4 з Dota 2, що відбувається в румунському місті Бухарест.

Dota 2 – це багатокористувацька відеогра в піджанрі MOBA. У доту грають 2 команди по 5 осіб. Обидві команди мають свою окрему базу у протилежних кутах карти, та захищають її під час гри. Усі гравці керують своїми героєм, кожен з яких має унікальні здібності та різний стиль гри.

Виграє команда, яка першою знищить центральну будівлю на базі ворога, для цього герої протягом гри намагаються вбити ворожих персонажів та допоміжних істот (кріпів) і зруйнувати захисні ворожі будівлі, здобуваючи таким чином досвід та золото для свого розвитку. Якщо герой помирає, то відроджується через деякий час на базі.

У вирішальному матчі за вихід або виліт з турніру молодіжний склад Natus Vincere виявився сильнішим за іменитий клуб Falcons з Саудівської Аравії.

Зустріч завершилася на двох мапах. Зазначимо, що у жовтні 2024-го Falcons ставали срібними призерами PGL Wallachia Season 2.

Суперник "народжених перемагати" у плейоф визначиться згодом.

Зауважимо складі NAVI Junior виступають 4 українці та один киргиз:

Тарас "gotthejuice" Лінніков (керрі, Україна);

Артем "Niku" Бачкур (мідлейн, Україна);

Юрій "pma" Проц (офлейн, Україна);

Бакит "W_Zayac" Емілжанов (саппорт, Киргизстан);

Станіслав "Riddys" Мітрошкін (хард-саппорт, Україна).

Зазначимо, що PGL Wallachia Season 4 є LAN-турніром (офлайн) та триває з 19 по 27 квітня в столиці Румунії Бухаресті. Призовий фонд складає 1 млн доларів, а переможець здобуде 300 тисяч.