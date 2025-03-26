NAVI Youth підписали гравця, який нещодавно грав у російській команді

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere підписала контракт із 15-річним українцем Левом "sae" Раковом, який виступатиме за NAVI Youth.

Про це повідомляє пресслужба команди.

У ростері він замінить Пенча "Balage" Балажа. Деталі угоди не повідомляються.

Варто зазначити, що Лев останній сезон ESEA грав у повністю російській команді, а раніше тестувався в академії Bleed, де було троє росіян і один білорус. Також Раков шукає собі тіммейтів у ВК.

Нагадаємо, напередодні Natus Vincere зазнали поразки в фіналі групового етапу престижного LAN-турніру з Counter-Strike 2 BLAST Open Spring 2025. Проте команда все одно вийшла у чвертьфінал, де зіграє проти росіян зі Spirit.