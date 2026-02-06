Українська команда NAVI пройшла у півфінал престижного BLAST Slam VI

Українська кіберспортивна організація Natus Vinсere вийшла у півфінал престижного турніру з Dota 2 – BLAST Slam VI.

Це сталося за підсумками групового етапу, де "народжені перемагати" провели 11 поєдинків у форматі best of 1. Завдяки 7 перемогам команда зуміла посісти перше місце в групі (перші 2 сходинки виводять напряму у півфінал).

Основна стадія турніру відбудеться 13-15 лютого в LAN-форматі на Мальті. Шість команд розіграють призовий фонд у розмірі 1 мільйон доларів. Додамо, що на попередньому турнірі українська команда дійшла до чвертьфіналу.

Нагадаємо, в складі NAVI виступають 4 українці та один киргиз:

Тарас "gotthejuice" Лінніков (керрі, Україна);

Артем "Niku" Бачкур (мідлейн, Україна);

Юрій "pma" Проц (офлейн, Україна);

Бакит "W_Zayac" Емілжанов (саппорт, Киргизстан);

Станіслав "Riddys" Мітрошкін (хард-саппорт, Україна).