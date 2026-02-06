Українська правда
Українська команда NAVI пройшла у півфінал престижного BLAST Slam VI

Микола Дендак — 6 лютого 2026, 00:20
NAVI

Українська кіберспортивна організація Natus Vinсere вийшла у півфінал престижного турніру з Dota 2 – BLAST Slam VI.

Це сталося за підсумками групового етапу, де "народжені перемагати" провели 11 поєдинків у форматі best of 1. Завдяки 7 перемогам команда зуміла посісти перше місце в групі (перші 2 сходинки виводять напряму у півфінал).

Основна стадія турніру відбудеться 13-15 лютого в LAN-форматі на Мальті. Шість команд розіграють призовий фонд у розмірі 1 мільйон доларів. Додамо, що на попередньому турнірі українська команда дійшла до чвертьфіналу.

Нагадаємо, в складі NAVI виступають 4 українці та один киргиз:

  • Тарас "gotthejuice" Лінніков (керрі, Україна);
  • Артем "Niku" Бачкур (мідлейн, Україна);
  • Юрій "pma" Проц (офлейн, Україна);
  • Бакит "W_Zayac" Емілжанов (саппорт, Киргизстан);
  • Станіслав "Riddys" Мітрошкін (хард-саппорт, Україна).

*Dota 2 – це багатокористувацька відеогра в піджанрі MOBA. У доту грають 2 команди по 5 осіб. Обидві команди мають свою окрему базу у протилежних кінцях карти, та захищають її під час гри. Усі гравці керують своїми героєм, кожен з яких має унікальні здібності та різний стиль гри.

Виграє команда, яка першою знищить центральну будівлю на базі ворога, для цього герої протягом гри намагаються вбити ворожих персонажів та допоміжних істот (кріпів) і зруйнувати захисні ворожі будівлі, здобуваючи таким чином досвід та золото для свого розвитку. Якщо герой помирає, то відроджується через деякий час на базі.

