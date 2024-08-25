NAVI увійшли до десятки найуспішніших клубів на Esports World Cup

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere посіла восьме місце за підсумками всіх проведених змагань на Esports World Cup 2024, що відбувався в Саудівській Аравії.

NAVI заробили 1170 очок, найбільше балів до скарбнички "народжених перемагати" додав склад з гри Counter-Strike 2, який виграв турнір у своїй дисципліні, що принесло відразу 1000 залікових пунктів. П'яті місця заробили склади з Call of Duty: Warzone — 110 балів та Teamfight Tactics — 60 очок.

За восьме місце в загального заліку Natus Vincere заробили 600 000 доларів. Перше місце та 7 млн заробила саудівська організація, яка була представлена в усіх дисциплінах та здобула дві перемоги — в Call of Duty: Warzone та Free Fire.

EWC

Напередодні NAVI поступились французькій Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.