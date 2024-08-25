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NAVI увійшли до десятки найуспішніших клубів на Esports World Cup

Станіслав Лисак — 25 серпня, 22:39
NAVI увійшли до десятки найуспішніших клубів на Esports World Cup
Natus Vincere

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere посіла восьме місце за підсумками всіх проведених змагань на Esports World Cup 2024, що відбувався в Саудівській Аравії.

NAVI заробили 1170 очок, найбільше балів до скарбнички "народжених перемагати" додав склад з гри Counter-Strike 2, який виграв турнір у своїй дисципліні, що принесло відразу 1000 залікових пунктів. П'яті місця заробили склади з Call of Duty: Warzone — 110 балів та Teamfight Tactics — 60 очок.

За восьме місце в загального заліку Natus Vincere заробили 600 000 доларів. Перше місце та 7 млн заробила саудівська організація, яка була представлена в усіх дисциплінах та здобула дві перемоги — в Call of Duty: Warzone та Free Fire.

EWC

Напередодні NAVI поступились французькій Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.

Navi Esports World Cup 2024

Navi

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