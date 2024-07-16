Теплий прийом: NAVI показали лист від організаторів Esports World Cup 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere отримала лист від організаторів Esports World Cup 2024 перед початком змагань.

Про це йдеться в соцмережах румунського гравця Міхая "iM" Івана.

"Теплий прийом чинним чемпіонам Major. Ми ніколи не втомимося називати вас так, і ми впевнені, що вам теж не набридло це чути. Той турнір був доказом того, що ця команда може будь-коли перемогти будь-якого супротивника, і ми дуже раді бачити повторення цього вогню прямо на початку цього сезону.

Ми вже достатньо побачили в Лондоні, щоб знати, що NAVI повернулися, і ми дуже раді бачити вас знову в повному розпалі. Той виступ у Копенгагені був захоплюючим, і NAVI була однією з найцікавіших команд для перегляду, можливо, навіть найцікавішою.

Вибуховий талант, винахідливість у пізніх раундах та чітке розуміння того, як грати в гру, зробили турнір захоплюючим, а ваш виступ радісним для перегляду. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб побачити все це знову – хай то тут, у Саудівській Аравії, чи на будь-якому іншому заході цього року. Бажаємо успіху, Natus Vincere!", — йдеться в письмі.

Перший матч на турнірі Natus Vincere зіграють завтра, 17 липня, проти бразильської команди Furia. Початок приблизно о 17:45 за київським часом.

Зазначимо, що Esports World Cup 2024 відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, та триватиме з 17 по 21 липня. Призовий фонд турніру — 1 млн доларів.

Нагадаємо, що наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS (Counter-Strike) 2 - PGL Major Copenhagen 2024.

У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін: