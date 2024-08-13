Monte оголосили про відхід STYKO та вже знайшли йому заміну

Польський кіберспортсмен KEi замінить cловака STYKO у складі Monte.

Про це українська кіберспортивна організація оголосила на своїх офіційних ресурсах.

Monte зазначили, що cпівпраця зі STYKO припинена за згодою сторін, але словацький гравець назавжди залишиться хорошим другом та частиною "банди". Вже після відходу з команди STYKO написав у Twitter:

" Чесно кажучи, відчуваю, що Monte можуть прорватися своїм польським проектом. У них є фігури, я буду дивитися і вболівати"

Нагадаємо, нещодавно Monte були змушені знятися з плей-оф турніру CCT Season 2 Series 7 через незначну хірургічну у STYKO — його було ніким замінити. Відтепер у складі Monte 4 поляки та 1 українець.

Відтепер склад Monte виглядає наступним чином: