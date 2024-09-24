Monte кваліфікувались на турнір ESL Challanger Katowice 2024

Українська кіберспортивна команда з польським складом Monte (44) обігравши Rebels (48) кваліфікувались на престижний турнір ESL Challenger Katowice 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

На першій мапі Ancient (вибір Rebels) українська команда повністю домінувала всю гру, не даючи суперникам щось зробити, та без проблем декласувала їх. (13:3)

Далі гра перейшла на пік Monte Mirage. Вже на цій мапі Rebels нав'язали боротьбу українській організації, проте через брак досвіду не змогли переграти суперника (13:6).

ESL Challenger Katowice 2024 Poland Open Qualifier

Фінал, 24 вересня

Monte (Україна) — Rebels (Польща) 2:0 (13:3 Ancient, 13:6 Mirage)

У складі Monte виступають 1 українець та 4 поляки:

Олек "hades" Міскевич (Польща) — капітан

Сергій "DemQQ" Демченко (Україна)

Шимон "kRaSnaL" Мрозек (Польща)

Каміл "KEi" Пьоткін (Польща)

Павло "dycha" Диха (Польща)

Зазначимо, що останній раз Monte грала на лан-турнірі ESL Challenger у Йончепінгу, що відбувся з 24 по 26 листопада 2023 року. На цьому турнірі Monte здобула свій перший трофей, перемігши у фіналі турецьку команду Eternal Fire з рахунком 2:0