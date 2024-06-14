МОК планує створити Олімпійські кіберспортивні ігри
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) наступного місяця проведе голосування за створення Олімпійських кіберспортивних ігор.
Про це повідомляє видання Reuters.
За інформацією джерела, комітет проголосує за цю ініціативу під час Олімпійських ігор-2024 в Парижі.
Глава МОК Томас Бах заявив, що вже триває робота над вибором першої країни-господарки нового змагання, а також він зазначив, що всередині комітету буде створено спеціальну структуру, яка буде повністю відокремлена від організаційної та фінансової моделі традиційних Олімпійських ігор.