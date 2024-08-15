Кіберспортсмен STYKO пояснив, чому залишив Monte
Кіберспортсмен Мартін STYKO Штик заявив, що залишив українську організацію Monte через рішення команди сформувати польськомовний колектив.
Про це він заявив у власному обліковому записі в соцмережі "Х" (Twitter).
"Я йду з Monte. Я приєднався до команди у складні часи, і в міжсезоння Monte вирішили рухатися в іншому напрямку – сформувати польськомовну команду.
Я повністю розумію, поважаю і підтримую це рішення, тому після взаємної згоди для мене не залишилося місця у складі.
Мій 2024 рік був справжніми американськими гірками на сервері, і я думаю, що необхідна перерва допоможе мені перезавантажитися і повернути пристрасть до гри.
Я продовжу вдосконалюватися індивідуально до того моменту, коли надійде правильна пропозиція. Дякую, Monte", — написав Штик.
Відтепер склад Monte виглядає наступним чином:
- Олек "hades" Міскевич (Польща) — капітан
- Сергій "DemQQ" Демченко (Україна)
- Шимон "kRaSnaL" Мрозек (Польща)
- Каміль "KEI" Пехов'як (Польща)
- Павло "dycha" Диха (Польща)