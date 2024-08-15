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Кіберспортсмен STYKO пояснив, чому залишив Monte

Руслан Травкін — 15 серпня, 15:42
Кіберспортсмен STYKO пояснив, чому залишив Monte
Логотип Monte
x.com/monte_esports

Кіберспортсмен Мартін STYKO Штик заявив, що залишив українську організацію Monte через рішення команди сформувати польськомовний колектив.

Про це він заявив у власному обліковому записі в соцмережі "Х" (Twitter).

"Я йду з Monte. Я приєднався до команди у складні часи, і в міжсезоння Monte вирішили рухатися в іншому напрямку – сформувати польськомовну команду.

Я повністю розумію, поважаю і підтримую це рішення, тому після взаємної згоди для мене не залишилося місця у складі.

Мій 2024 рік був справжніми американськими гірками на сервері, і я думаю, що необхідна перерва допоможе мені перезавантажитися і повернути пристрасть до гри.

Я продовжу вдосконалюватися індивідуально до того моменту, коли надійде правильна пропозиція. Дякую, Monte", — написав Штик.

Відтепер склад Monte виглядає наступним чином:

  • Олек "hades" Міскевич (Польща) — капітан
  • Сергій "DemQQ" Демченко (Україна)
  • Шимон "kRaSnaL" Мрозек (Польща)
  • Каміль "KEI" Пехов'як (Польща)
  • Павло "dycha" Диха (Польща)
Кіберспорт Monte

Monte

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