Кіберспортсмен STYKO пояснив, чому залишив Monte

Кіберспортсмен Мартін STYKO Штик заявив, що залишив українську організацію Monte через рішення команди сформувати польськомовний колектив.

Про це він заявив у власному обліковому записі в соцмережі "Х" (Twitter).

"Я йду з Monte. Я приєднався до команди у складні часи, і в міжсезоння Monte вирішили рухатися в іншому напрямку – сформувати польськомовну команду.

Я повністю розумію, поважаю і підтримую це рішення, тому після взаємної згоди для мене не залишилося місця у складі.

Мій 2024 рік був справжніми американськими гірками на сервері, і я думаю, що необхідна перерва допоможе мені перезавантажитися і повернути пристрасть до гри.

Я продовжу вдосконалюватися індивідуально до того моменту, коли надійде правильна пропозиція. Дякую, Monte", — написав Штик.