Кіберспортивна студія Maincast запустила нову ОТТ-платформу в Україні

Українська кіберспортивна студія Maincast оголосила про запуск нової OTT-платформи, на якій відбуватимуться трансляції спортивних подій.

Про це повідомляє пресслужба студії.

Платформа Maincast.tv вже працює в режимі бета-тестування. На ній користувачі зможуть переглянути спортивний контент українською мовою.

Зокрема, йдеться про прямі трансляції спортивних і кіберспортивних подій, записи і хайлайти матчів. Один із засновників студії Maincast Віталій Волочай заявив, що цього тижня Maincast.tv запропонує трансляції перших раундів кваліфікацій до Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференцій, а також – матчі бразильської Серії А та чемпіонату Швеції з футболу.

Крім того, на платформі будуть доступні трансляції топового турніру з настільного тенісу USA Smash, Ліги Чемпіонів зі снукеру, першого рейтингового турніру сезону, а також – головної події World Series of Poker 2025. Фанати автоспорту зможуть насолодитися перегонами NASCAR.

" Maincast . tv – це не просто платформа з трансляціями, це новий формат і нові можливості для фанатів спорту та кіберспорту, зібрані в одному місці", – зазначили в студії .

Наразі платформа доступна за адресою maincast.tv, і користувачів закликають долучатися до бета-тестування, залишати відгуки та ставити запитання.

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