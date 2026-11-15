Збірна України з ампфутболу програла Бразилії на ЧС-2026

У неділю, 15 листопада, відбувся матч 2 туру ЧС-2026 з амфутболу, у якому збірна України програла Бразилії.

Зустріч завершилася з рахунком 0:2.

Бразилія відкрила рахунок на 8-й хвилині, коли після розіграшу кутового відзначився Алан Консейсао. На початку другого тайму Феліпе Олівейра подвоїв перевагу своєї команди, на що "синьо-жовті" так і не зуміли нічим відповісти, зазнавши другої поспіль поразки.

WAFF чемпіонат світу 2026

Група C, 2 тур

Україна – Бразилія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 8 Алан Едуардо, 0:2 – 27 Феліппе Олівейра

У заключному турі групового етапу українці зіграють із Німеччиною. Матч відбудеться 17 листопада, початок – о 01:30 за київським часом. До 1/8 фіналу вийдуть 16 команд: переможці й другі місця груп, а також чотири найкращі збірні, що посядуть треті місця.

Як відомо, у стартовому матчі чемпіонату Україна програла Японії. Після двох турів у групі C Бразилія та Японія мають по шість очок, а Україна й Німеччина залишаються без набраних балів.