Збірна України бойкотуватиме чемпіонат світу 2025 у декількох дисциплінах через участь Білорусі

Україна відмовилася від участі на турнірі з кіберспорту IESF WEC 2025 у дисциплінах Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (жінки) та PUBG Mobile.

Про це повідомляє Федерація кіберспорту України.

Причиною бойкоту став допуск національної команди Білорусі до турніру в цих видах. Дозвіл на участь дала Міжнародна федерація кіберспорту.

Також джерело зазначає, що збірна України з дисципліни Counter-Strike 2 візьме участь у змаганні, оскільки команда Білорусі не пройшла кваліфікацію на чемпіонат світу в цьому виді.

"Ми висловлюємо жаль, що змушені вдатися до такого кроку, однак залишаємося відданими цінностям, які захищаємо як на міжнародній арені, так і в межах національного простору", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що збірну України в Counter-Strike 2 повністю представлятиме українська організація TNL. У кваліфікації команда здобула 100% перемог.

World Esports Championship 2025 буде відбуватися протягом семи тижнів у Косово. Розпочнеться турнір в липні та завершиться в кінці серпня.