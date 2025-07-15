Гравець української організації NAVI виграв бронзу на чемпіонаті світу

Мексиканський гравець української команди NAVI Луїс Гваделупе "DarkAngel" Кастільо Гомес здобув бронзову нагороду на турнірі з файтингу Fatal Fury: City of the Wolves, що проходить на Esports World Cup 2025.

Про це повідомляє пресслужба команди.

DarkAngel розпочав плейоф з важкої перемоги над Fenritti (команда CAG Osaka). Поєдинок завершився з рахунком 5:4. У півфіналі мексиканець зустрівся із зірковим XiaoHai з Kuaishou Gaming та прикро поступився супернику 3:5.

Тож гравець "народжених перемагати" потрапив у бронзовий фінал, де з результатом 5:3 обіграв mok (Falcons). Він заробив 100 тисяч доларів та приніс клубу 500 очок рейтингу EWC.

Загалом "народжені перемагати" чудово проводять чемпіонат світу. Напередодні команда NAVI з Apex Legends зуміла напряму вийти у фінальну частину турніру. Також команда "народжених перемагати" з Dota 2 зупинилась за крок від плейоф.

Окрім цього, нещодавно команда NAVI з PUBG кваліфікувалася на Esports World Cup 2025. Турнір з PUBG пройде 15-16 серпня, а призовий фонд складатиме 2 мільйони доларів.