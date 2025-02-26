Власник Natus Vincere став президентом Федерації кіберспорту України
Максим Кріппа
Фото: Forbes Ukraine
Бізнесмен Максим Кріппа, який володіє командою Natus Vincere, став новим президентом ГО Федерації кіберспорту України (UESF).
Це він підтвердив у коментарі для Forbes Ukraine.
"Будемо будувати зрозумілу регулярну систему чемпіонатів України, які дозволять чесно відбирати достойних кандидатів у збірну, що представлятиме Україну на змаганнях світового рівня", – заявив він.
Нове правління буде сформовано з керівників NAVI й Maincast, які належать Максиму Кріппі.
Членами правління також стануть: CEO NAVI Євген Золотарьов, співзасновник Maincast Віталій Волочай, коментатор і стрімер Михайло Звєрєв, тренер NAVI Андрій Городенський і COO NAVI Кучеров Олексій.
Раніше Економічна Правда робила розслідування про діяльність бізнесмена.