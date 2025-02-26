Власник Natus Vincere став президентом Федерації кіберспорту України

Бізнесмен Максим Кріппа, який володіє командою Natus Vincere, став новим президентом ГО Федерації кіберспорту України (UESF).

Це він підтвердив у коментарі для Forbes Ukraine.

"Будемо будувати зрозумілу регулярну систему чемпіонатів України, які дозволять чесно відбирати достойних кандидатів у збірну, що представлятиме Україну на змаганнях світового рівня", – заявив він.

Нове правління буде сформовано з керівників NAVI й Maincast, які належать Максиму Кріппі.

Членами правління також стануть: CEO NAVI Євген Золотарьов, співзасновник Maincast Віталій Волочай, коментатор і стрімер Михайло Звєрєв, тренер NAVI Андрій Городенський і COO NAVI Кучеров Олексій.

Раніше Економічна Правда робила розслідування про діяльність бізнесмена.