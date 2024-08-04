Бредов-Верндл виграла золото Олімпіади з виїздки

Німкеня Джессіка фон Бредов-Верндл виграла четверту золоту медаль в кінному спорті. У виїздці Бредов-Верндл отримала 90,093 бали (технічні 82,357 та гімнастичний 97,827).

Для Джессіки ця золота медаль стала четвертою в кар'єрі, вона виграла командну виїздку в Парижі-2024, а також дві нагороди в Токіо-2020 (особиста та командна виїздка).

Срібло здобула інша німецька вершниця Ізабелль Верт, її бал склав 89,614. Бронзу завоювала британська спортсменка Шарлотта Фрай — 88,971.

1. 🥇 Джессіка фон Бредов-Верндл (Німеччина) — 90,093;

2. 🥈 Ізабелль Верт (Німеччина) — 89,614;

3. 🥉 Шарлотта Фрай (Велика Британія) — 88,971.

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