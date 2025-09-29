Збірна України з сумо виграла 20 медалей на ЧЄ-2025 серед юнаків до 18 років

Збірна України здобула 20 медалей на чемпіонаті Європи з сумо серед юнаків до 18 років, що проходив у Таллінні (Естонія).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Загалом у доробку "синьо-жовтих" 4 золотих, 7 срібних та 9 бронзових нагород.

Чемпіонами стали: Семен Макаров (до 100 кг); Марія Тіт (до 60 кг); Мирослав Черкас (до 55 кг); Вікторія Канчій (абсолютна вагова категорія).

Срібні призери: Вікторія Канчій (до 75 кг); Данило Герасимов (понад 100 кг); Денис Біньковський (до 90 кг); Ангеліна Онопрійчук (до 55 кг); Юрій Папушой (до 60 кг); Нікіта Жолобко (до 55 кг); Данило Герасимов, Іван Кирилюк, Семен Макаров, Тимофій Коваленко (командні змагання, чоловіки).

Бронзу виграли: Всеволод Козирєв (понад 100 кг); Валерія Іжаківська (до 75 кг); Матвій Бродацький (до 90 кг); Нікіта Савченко (до 80 кг); Іван Кирилюк (до 80 кг); Іван Хекало (до 60 кг); Вікторія Васильєва (до 50 кг); Семен Макаров (абсолютна вагова категорія); Вікторія Канчій, Марія Тіт, Ангеліна Онопрійчук, Валерія Іжаківська (командні змагання, жінки).