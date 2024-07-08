Українські п'ятиборці стали призерами чемпіонату Європи серед юнаків та дівчат до 17 років.

Про це повідомляє НОК.

На чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат до 17 років у турецькій Анкарі, українські спортсмени здобули повний комплект медалей.

Золотом за командну першість відзначились: Олександр Чернишев, Максим Ковальчук та Максим Гринь.

Срібло за особисту першість отримав Олександр Чернишев, а Бронзу — Максим Ковальчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна буде представлена трьома спортсменами на Олімпійських іграх-2024 у сучасному п'ятиборстві