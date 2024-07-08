Українські п'ятиборці стали призерами чемпіонату Європи
Українські п'ятиборці стали призерами чемпіонату Європи серед юнаків та дівчат до 17 років.
Про це повідомляє НОК.
На чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат до 17 років у турецькій Анкарі, українські спортсмени здобули повний комплект медалей.
Золотом за командну першість відзначились: Олександр Чернишев, Максим Ковальчук та Максим Гринь.
Срібло за особисту першість отримав Олександр Чернишев, а Бронзу — Максим Ковальчук.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна буде представлена трьома спортсменами на Олімпійських іграх-2024 у сучасному п'ятиборстві