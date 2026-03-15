Українські каратисти вибороли "золото" та "бронзу" на міжнародному турнірі в Італії

20-річний український каратист Георгій Піцул став чемпіоном у ваговій категорії до 75 кг на турнірі Karate 1 Premier League Roma-2026.

Про це повідомила пресслужба Української федерації карате.

У групі він здобув перемоги над суперниками з Нідерландів (4:0), Італії (1:1) та Чилі (3:0). У чвертьфіналі Георгій переміг італійця Даніеле Де Віво (7:1), у півфіналі здолав японця Раїкі Фунато (4:3).

У фіналі чернівчанин здобув перемогу над бельгійцем Квентіном Маходеном за рахунку 2:2 – через перший здобутий бал.

Піцул є 1-м номером світового рейтингу в категорії U-21 до 75 кг. На його рахунку 3 золота молодіжних чемпіонатів Європи, бронза молодіжного чемпіонату світу та бронза ЧЄ в категоріі U-21 до 75 кг.

Водночас українка Еліна Сєлємєнєва виграла "бронзу" в категорії до 68 кг.

У групі вона завдала поразки суперницям з Японії (1:1), Словаччини (2:0) та Італії (3:1). У чвертьфіналі Еліна перемогла Робін Званенбург з Нідерландів (4:2). Але у півфіналі вона поступилась лідерці світового рейтингу Олені Кірічі з Швейцарії (0:2).

У бронзовому фіналі суперницею Еліни була єгиптянка Хадір Хенді, 4-й номер рейтингу WKF. Українка впевнено перемогла – 6:1. Це вже четверта бронза Прем'єр Ліги в доробку Еліни.

У змаганнях, що пройшли на арені PalaPellicone, взяли участь 377 атлетів з 64 країн світу. Україну представляли 17 спортсменів. Усі змагались в категорії куміте.

Нагадаємо, у лютому збірна України з карате вперше в історії посіла перше місце в медальному заліку чемпіонату Європи серед кадетів, юніорів та молоді (U-21), що завершився у кіпрському Лімасолі.