Новий чемпіон UFC кинув виклик росіянину Махачеву

Новий чемпіон UFC у напівсередній вазі Джек Делла Маддалена після перемоги над Белал Мухаммадом оцінив шанси зустрітись в октагоні з Ісламом Махачевим.

Таку думку боєць висловив після чемпіонського поєдинку.

"Бій проти Махачева? Це чудовий виклик, я люблю такі. Він перший номер у P4P! Я повинен помститись за Волкановського", – заявив Маддалена.

Цікаво, що титуловний росіянин вже встиг відповісти австралійцю.

"Ти не Волкановський. Я продемонструю тобі інший рівень. Прибережи мій пояс у чистоті", – сказав Махачев.

Зазначимо, що своїм поясом Мухаммад поступився Маддалені у першому ж захисті.

У січні Махачев захистив свій титул чемпіона у легкій вазі, здолавши у першому раунді Ренато Мойкано. Єдиної поразки у своїй кар'єрі боєць зазнав ще у 2015 році від Адріану Мартінса.