Мухаммад у першому захисті втратив титул чемпіона UFC

У канадському Монреалі пройшов турнір UFC 315. Головною подією вечора була зустріч між чемпіоном UFC Белалом Мухаммадом (24-3) та австралієць Джек Делла Маддалена (17-2).

Бій завершився перемогою Маддалени. Для Белала це був перший захист.

Джек краще провів усі 5 раундів і здобув закономірну перемогу. Він більше влучав, постійно пресингував опонента, а також заплутував Белала вдалою роботою ніг і корпусу.

UFC 315 – бій за титул у напівсередній вазі (до 77 кг)

Джек Делла Маддалена (Австралія) – Белал Мухаммад (США) UD5 (49-46, 48-47, 48-47)

Going back home with the belt 🏆



[ #UFC315 | Jack Della Maddalena ] pic.twitter.com/daViKlkQOo — UFC (@ufc) May 11, 2025

AUSTRALIA YOU HAVE ANOTHER CHAMPION 🏆🇦🇺



Jack Della Maddalena defeats Belal Muhammad by unanimous decision to become the NEW welterweight champion of the world!



[ #UFC315 | B2YB @WolfPakTrust ] pic.twitter.com/QXSdotwyyF — UFC (@ufc) May 11, 2025

Нагадаємо, в андеркарді цієї зустрічі легендарна Валентина Шевченко перемогою над Манон Фіоро захистила титул чемпіонки у найлегшій вазі.