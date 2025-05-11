Мухаммад у першому захисті втратив титул чемпіона UFC
Джек Делла Маддалена – Белал Мухаммад
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У канадському Монреалі пройшов турнір UFC 315. Головною подією вечора була зустріч між чемпіоном UFC Белалом Мухаммадом (24-3) та австралієць Джек Делла Маддалена (17-2).
Бій завершився перемогою Маддалени. Для Белала це був перший захист.
Джек краще провів усі 5 раундів і здобув закономірну перемогу. Він більше влучав, постійно пресингував опонента, а також заплутував Белала вдалою роботою ніг і корпусу.
UFC 315 – бій за титул у напівсередній вазі (до 77 кг)
Джек Делла Маддалена (Австралія) – Белал Мухаммад (США) UD5 (49-46, 48-47, 48-47)
Нагадаємо, в андеркарді цієї зустрічі легендарна Валентина Шевченко перемогою над Манон Фіоро захистила титул чемпіонки у найлегшій вазі.