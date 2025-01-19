Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Махачев у першому ж раунді здолав Карнейро задушливим прийомом

Олексій Погорелов — 19 січня 2025, 08:34
Махачев у першому ж раунді здолав Карнейро задушливим прийомом
Ренато Мойкано та Іслам Махачев
Getty Images

Головною подією шоу UFC 311, яке проходило минулої ночі в Лос-Анджелесі, став поєдинок між чемпіоном промоушену в легкій вазі Ісламом Махачевим (27-1) та претендентом Ренато Мойкано (20-6-1).

Бразильський андердог став пізньою заміною у цьому бою, оскільки чемпіон мав битися з Арманом Царукяном. Проте вірменин не зміг вийти на двобій через травму.

Махачев скористався головною слабкістю Мойкано, а саме боротьбою. Причому все відбулося дуже швидко.

Вже у першому ж раунді 33-річний чемпіон провів супернику задушливий Д'Арсе та змусив його здатися – бразильця вистачило всього на чотири хвилини.

Іслам Махачев вчетверте захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі, що стало новим рекордом у даній ваговій категорії.

До цього він двічі переміг Алекса Волкановського та одного разу Дастіна Пор'є.

Нагадаємо, що трохи раніше відбувся бій, у якому Мераб Двалішвілі захистив статус чемпіона, перемігши Умара Нурмагомедова.

UFC Махачев ММА UFC 311

ММА

Двалішвілі переміг Нурмагомедова та захистив титул чемпіона UFC
Російська бійчиня UFC дала ляпаса своєму тренеру після поразки
Ледь не забив шедевр і дивом не "зламав" хлопця: Макгрегор зіграв у футбол за свій паб
Загнався та забув про життя: Потєря візьме річну паузу після нокауту від Туліо
Молодий боєць ММА несподівано помер на фестивалі в Новій Зеландії

Останні новини