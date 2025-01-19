Махачев у першому ж раунді здолав Карнейро задушливим прийомом

Головною подією шоу UFC 311, яке проходило минулої ночі в Лос-Анджелесі, став поєдинок між чемпіоном промоушену в легкій вазі Ісламом Махачевим (27-1) та претендентом Ренато Мойкано (20-6-1).

Бразильський андердог став пізньою заміною у цьому бою, оскільки чемпіон мав битися з Арманом Царукяном. Проте вірменин не зміг вийти на двобій через травму.

Махачев скористався головною слабкістю Мойкано, а саме боротьбою. Причому все відбулося дуже швидко.

Вже у першому ж раунді 33-річний чемпіон провів супернику задушливий Д'Арсе та змусив його здатися – бразильця вистачило всього на чотири хвилини.

IT'S OVER IN ROUND ONE 😱 #UFC311



ISLAM MAKHACHEV SUBMITS RENATO MOICANO! pic.twitter.com/mbe53Ymezj — UFC Europe (@UFCEurope) January 19, 2025

Іслам Махачев вчетверте захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі, що стало новим рекордом у даній ваговій категорії.

До цього він двічі переміг Алекса Волкановського та одного разу Дастіна Пор'є.

Нагадаємо, що трохи раніше відбувся бій, у якому Мераб Двалішвілі захистив статус чемпіона, перемігши Умара Нурмагомедова.