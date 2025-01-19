Махачев у першому ж раунді здолав Карнейро задушливим прийомом
Головною подією шоу UFC 311, яке проходило минулої ночі в Лос-Анджелесі, став поєдинок між чемпіоном промоушену в легкій вазі Ісламом Махачевим (27-1) та претендентом Ренато Мойкано (20-6-1).
Бразильський андердог став пізньою заміною у цьому бою, оскільки чемпіон мав битися з Арманом Царукяном. Проте вірменин не зміг вийти на двобій через травму.
Махачев скористався головною слабкістю Мойкано, а саме боротьбою. Причому все відбулося дуже швидко.
Вже у першому ж раунді 33-річний чемпіон провів супернику задушливий Д'Арсе та змусив його здатися – бразильця вистачило всього на чотири хвилини.
Іслам Махачев вчетверте захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі, що стало новим рекордом у даній ваговій категорії.
До цього він двічі переміг Алекса Волкановського та одного разу Дастіна Пор'є.
Нагадаємо, що трохи раніше відбувся бій, у якому Мераб Двалішвілі захистив статус чемпіона, перемігши Умара Нурмагомедова.