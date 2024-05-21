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Українець виграв молодіжний чемпіонат Європи з боротьби

Игорь Чернявский — 21 травня, 19:54
Українець виграв молодіжний чемпіонат Європи з боротьби

Український борець греко-римського стилю Михайло Вишнивецький тріумфував на чемпіонаті Європи U-23 у Баку, Азербайджан.

Українець став чемпіоном у ваговій категорії до 130 кілограмів. У фіналі він за одну хвилину впорався з представником Угорщини Сімоном Ласло.

Також сьогодні змагалися Олег Халілов та Іван Стефанський. Обоє змогли пробитися до півфіналу. Стефанський свою бронзову сутичку вже програв, а Халілов побореться за третє місце завтра, 22 травня.

боротьба греко-римська боротьба

греко-римська боротьба

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