Українець виграв молодіжний чемпіонат Європи з боротьби
Український борець греко-римського стилю Михайло Вишнивецький тріумфував на чемпіонаті Європи U-23 у Баку, Азербайджан.
Українець став чемпіоном у ваговій категорії до 130 кілограмів. У фіналі він за одну хвилину впорався з представником Угорщини Сімоном Ласло.
Також сьогодні змагалися Олег Халілов та Іван Стефанський. Обоє змогли пробитися до півфіналу. Стефанський свою бронзову сутичку вже програв, а Халілов побореться за третє місце завтра, 22 травня.