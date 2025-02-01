Він був хорошим хлопцем: боєць UFC шокував заявою про Гітлера
Американський боєць UFC у напівлегкій вазі Брайс Мітчелл (17-2) заявив, що німецький диктатор Адольф Гітлер був чудовим хлопцем, а також звинуватив євреїв у ЛГБТ-пропаганді.
Слова спортсмена наводить MMA Junkie.
"Ілон Маск славить Гітлера? Я вважаю, що він був добрим хлопцем. Я спираюсь на власні дослідження, а не промивання мозку державною освітою.
До того, як він став зловживати метамфетаміном – я б сходив з ним на риболовлю. Він просто воював за свою країни та хотів позбутись євреїв, які усіх навколо робили геями.
Ви знаєте, які книжки спалював Гітлер? ЛГБТ-літературу! Він просто не хотів, щоб купка збоченців зруйнували його країну.
Чи був він ідеальним? Ні, але він боровся за Німеччину та хотів чистоти нації", – заявив Мітчелл.
Зазначимо, що свій останній поєдинок Брайс провів у грудні 2024 року, здолавши Крона Грейсі нокаутом в межах UFC 310.
Раніше повідомлялось, що у Німеччині заборонили до використання 44 номер через асоціації із нацизмом.