Російський обстріл вбив юного українського самбіста

Ще один український спортсмен став жертвою повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Цього разу загинув 16-річний самбіст Олексій Петренко.

Про це повідомляє Національна федерація самбо України.

Трагедія сталася 2 червня під час російського обстрілу селища Березня Житомирської області.

"Війна обірвала юне життя, всі плани, мрії та надії. Олексію було лише 16 років. Олексій назавжди залишиться серед нас, в нашій пам'яті!

Тепер він назавжди в почесній команді з іншими нашими Янголами Спорту, яких забрала ця клята війна!

Наші серця сповнені жалоби та скорботи! Ми щиро співчуваємо матері Олексія, його рідним і близьким. Вічна пам'ять і Царство небесне!

Ніколи не пробачимо рашиським вбивцям їх злочини!", – йдеться у повідомленні НФСУ.