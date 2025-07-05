Російський обстріл вбив юного українського самбіста
Ще один український спортсмен став жертвою повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Цього разу загинув 16-річний самбіст Олексій Петренко.
Про це повідомляє Національна федерація самбо України.
Трагедія сталася 2 червня під час російського обстрілу селища Березня Житомирської області.
"Війна обірвала юне життя, всі плани, мрії та надії. Олексію було лише 16 років. Олексій назавжди залишиться серед нас, в нашій пам'яті!
Тепер він назавжди в почесній команді з іншими нашими Янголами Спорту, яких забрала ця клята війна!
Наші серця сповнені жалоби та скорботи! Ми щиро співчуваємо матері Олексія, його рідним і близьким. Вічна пам'ять і Царство небесне!
Ніколи не пробачимо рашиським вбивцям їх злочини!", – йдеться у повідомленні НФСУ.
Згідно з джерелом, Петренко займався самбо з 2018 року, був дуже перспективним спортсменом. Олексій був кандидатом у Майстри спорту України, вихованцем відділення боротьби самбо ДЮСШ Житомирської міськради, призером обласних та всеукраїнських змагань.
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