Українського боксера і його родину жорстоко вбили на Донеччині

26 червня в селі Гришине Покровської громади Донецької області внаслідок жорстокого вбивства загинув український боксер Владислав Карпачов разом із родиною.

Про це повідомила Федерація боксу України.

"Владислав був талановитим спортсменом, і його смерть – це величезна втрата для всіх нас", – зазначили у ФБУ.

Наразі відомо, що після злочину з місця події зник автомобіль боксера – Toyota Camry з номерним знаком АН1070РА. Правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити обставини трагедії та знайти причетних до вбивства.

Владислав Карпачов виступав у ваговій категорії до 64 кг. У 2016 році він виборов бронзову медаль на чемпіонаті України серед молоді. На момент загибелі йому було 26 років.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київ загинув футболіст і його дівчина.