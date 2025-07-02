Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Українського боксера і його родину жорстоко вбили на Донеччині

Андрій Мошкун — 2 липня 2025, 08:50
Українського боксера і його родину жорстоко вбили на Донеччині
Владислав Карпачов
Федерація боксу України

26 червня в селі Гришине Покровської громади Донецької області внаслідок жорстокого вбивства загинув український боксер Владислав Карпачов разом із родиною.

Про це повідомила Федерація боксу України.

"Владислав був талановитим спортсменом, і його смерть – це величезна втрата для всіх нас", – зазначили у ФБУ.

Наразі відомо, що після злочину з місця події зник автомобіль боксера – Toyota Camry з номерним знаком АН1070РА. Правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити обставини трагедії та знайти причетних до вбивства.

Владислав Карпачов виступав у ваговій категорії до 64 кг. У 2016 році він виборов бронзову медаль на чемпіонаті України серед молоді. На момент загибелі йому було 26 років.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київ загинув футболіст і його дівчина.

Бокс вбивство Владислав Карпачов

Бокс

Лівий хук і з правої в щелепу: син Холіфілда за 170 секунд нокаутував земляка
Успішне повернення на ринг: Дерев'янченко нокаутував Рамоса
Російська боксерка накурила орангутана в зоопарку Криму: скандальне відео обурило мережу
Супермен, джедай і Лара Крофт: Усик приміряв на собі різні образи від штучного інтелекту
Джеб Кличка та робота ніг Ломаченка: Джейк Пол створив ідеального боксера

Останні новини