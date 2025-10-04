Збірна України зіграє на чемпіонаті Європи в Батумі: що відомо

Чоловіча та жіноча збірні України з шахів зіграють на командному чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє портал e2e4.org.ua. Деталі додає Europechess.org.

Змагання відбудуться в місті Батумі, Грузія. Турнір триватиме з 5 по 14 жовтня. Команеди боротимуться в класичному форматі за швейцарською системою.

Шахістам нададуть 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин на решту партії з додаванням 30 секунд за кожен хід, починаючи з 1-го ходу.

Склад чоловічої збірної України: Руслан Пономарьов (2622*), Андрій Волокитін (2628), Антон Коробов (2616), Ігор Коваленко (2669), Ігор Самуненков (2550)

Тренер: Олександр Бєлявський

Склад жіночої збірної України: Юлія Осьмак (2478*), Анна Ушеніна (2409), Інна Гапоненко (2333), Наталія Жукова (2305), Божена Піддубна (2265)

Тренер: Михайло Бродський

* – рейтинг ФІДЕ

Календар матчів буде оприлюднено пізніше.

europechess.org

Офіційним готелем заходу є Grand Bellagio Convention, а ігровий майданчик чемпіонату розташований на території готельного комплексу.

Перші три команди у відкритій та жіночій секціях отримають кубки. Кожен член команди-переможця (основні гравці, запасний гравець та капітан) отримає золоті медалі та дипломи. Члени команд, що посіли друге та третє місця, отримають срібну та бронзову медалі та дипломи відповідно.

Збірні України досягали успіхів на ЧЄ. У 2021-му чоловіча збірна стала переможцем, у 1992-му – срібним призером. У 2009 та 2017 роках вдавалося посісти третє місце.

Жіноча команда двічі ставала чемпіоном – у 1992-му та 2013-му. У 2015 році вдалося вибороти "срібло". У 2009 та 2017 роках, як і чоловіки, дівчата стали бронзовими призерами.

Нагадаємо, президент ФІДЕ Аркадій Дворкович вирішив зробити чергову спробу повернути росіян у світові командні шахи.