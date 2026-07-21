Легенда світових шахів відмовилася висувати свою кандидатуру на посаду президента Угорщини

Легендарна шахістка Юдіт Полгар відмовилась від пропозиції угорського прем'єр-міністра Петера Мадяра висунути свою кандидатуру на посаду президентки Угорщини.

Свою позицію вона пояснила у соцмережі Фейсбук.

"Для мене велика честь отримати пропозицію висунути мою кандидатуру на посаду президентки республіки, і я надзвичайно вдячна за цю довіру. Я високо ціную жест прем'єр-міністра, який, попри вагому парламентську більшість своєї партії, запропонував на посаду президента незалежного, безпартійного кандидата.



Водночас я не відчуваю в собі достатньо сил, щоб узяти на себе історичну відповідальність за об'єднання розділеної нації, тому змушена відхилити цю пропозицію. Я всіма можливими способами підтримуватиму нового незалежного й авторитетного президента республіки в досягненні цих цілей", – написала Полгар.