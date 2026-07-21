Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Шахи

Легенда світових шахів відмовилася висувати свою кандидатуру на посаду президента Угорщини

Олексій Мурзак — 21 липня 2026, 23:10
Легенда світових шахів відмовилася висувати свою кандидатуру на посаду президента Угорщини
Юдіт Полгар
facebook.com/JuditPolgarChess

Легендарна шахістка Юдіт Полгар відмовилась від пропозиції угорського прем'єр-міністра Петера Мадяра висунути свою кандидатуру на посаду президентки Угорщини.

Свою позицію вона пояснила у соцмережі Фейсбук.

"Для мене велика честь отримати пропозицію висунути мою кандидатуру на посаду президентки республіки, і я надзвичайно вдячна за цю довіру. Я високо ціную жест прем'єр-міністра, який, попри вагому парламентську більшість своєї партії, запропонував на посаду президента незалежного, безпартійного кандидата.

Водночас я не відчуваю в собі достатньо сил, щоб узяти на себе історичну відповідальність за об'єднання розділеної нації, тому змушена відхилити цю пропозицію. Я всіма можливими способами підтримуватиму нового незалежного й авторитетного президента республіки в досягненні цих цілей", – написала Полгар.

Юдіт Полгар завершила свою ігрову кар'єру у 2014 році. Нещодавно Netflix випустив про неї документальний фільм.

Угорщина

Угорщина

Легенда світових шахів може стати президентом Угорщини
Очільник МЗС Угорщини Сійярто бачить український слід у погрозах угорській тенісистці
Очільник МЗС Угорщини Сійярто став президентом одного з найтитулованіших клубів країни
Італія в гостях у Естонії, Грузія прийматиме Іспанію у відборі чемпіонату світу
Час розвинути стартовий успіх: Україна зустрінеться з Угорщиною у кваліфікації молодіжного чемпіонату Європи

Останні новини