Легенда світових шахів може стати президентом Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр запропонує легенді світових шахів Юдіт Полгар стати новим президентом країни.

Про це Мадяр повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Нашій країні потрібні єдність, мир і президент, яким кожен угорець може пишатися. Президентство республіки — це не робота, не робоче місце, а найвища служба. Завдання президента — служити та представляти всіх угорців. Юдіт Полгар, яку сьогодні рекомендували на посаду президента Республіки відомі діячі угорського громадського життя, є такою людиною, тому я зустрінуся з нею в понеділок і запитаю, чи готова вона служити нашій країні на новій посаді до прийняття нової Конституції", – написав прем'єр-міністр.

Напередодні чинний президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав конституційну поправку, яка припиняє його повноваження з 20 липня. Протягом місяця його обов'язки виконуватиме спікер парламенту Агнеш Форстхоффер.

Полгар є легендою світових шахів. У 1988 році, коли їй було лише 12 років, була визнана найкращою шахісткою світу серед жінок, а у 15-річному віці стала наймолодшим гросмейстером в історії, побивши рекорд Боббі Фішера.

Рекорд Полгар утримувала до 1994 року, поки його не побив Петер Леко (14 років, 4 місяці та 22 дні)

На відміну від більшості жінок-шахісток, Юдіт воліла грати в чоловічих турнірах, прагнучи високого рівня конкуренції. За свою кар'єру вона здобула перемогу над 11 чинними або колишніми чемпіонами світу з шахів.

Юдіт стала єдиною жінкою, яка увійшла до десятки найкращих шахістів світу, досягнувши пікового рейтингу 2735 у 2005 році. Полгар – єдина жінка, яка подолала позначку 2700 у рейтинзі ЕЛО.

Вона також здобула дві золоті медалі у складі жіночої збірної Угорщини та дві срібні медалі у складі чоловічої збірної своєї країни.

Юдіт Полгар завершила свою ігрову кар'єру у 2014 році. Нещодавно Netflix випустив про неї документальний фільм.