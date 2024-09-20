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Віцепрезидент Федерації шахів Росії закликав Карлсена повернути призові, які він виграв у Росії

Володимир Кук — 20 вересня, 19:37
Віцепрезидент Федерації шахів Росії закликав Карлсена повернути призові, які він виграв у Росії
Магнус Карлсен
Getty Images

Віцепрезидент Федерації шахів Росії (ФШР) Сергій Смагін прокоментував слова Магнуса Карлсена про санкції проти російської та білоруської шахових федерацій та заявив, що норвежець має повернути всі гроші, які виграв у Росії.

Його слова передає MetaRatings.

"Карлсен – найсильніший шахіст світу на цей час, це без сумнівів. Але крім Карлсена на сьогодні є тисячі шахістів високого рівня, які мають інший погляд на повернення росіян на світову арену.

Карлсен – член норвезької федерації, яка завжди вкрай різко виступає проти Росії. Також Карлсен говорить саме те, що йому вигідно самому. А без росіян конкуренція у світі падає.

Я б нагадав Карлсену, що старт його професійної кар'єри відбувся в Росії. Він хлопчиком приїжджав до нашої країни, грав на різних турнірах і заробив тут чимало грошей. Перш ніж говорити щось негативне про Росію, Карлсену тоді непогано було б повернути борг, усі ці призові.

Я взагалі вкрай негативно ставлюся до політичних заяв людей, які в цьому не розуміють, не розуміються і не впливають на ці процеси. Спортсмени мають займатися спортом, а не політикою", – сказав Смагін.

Нагадаємо, нещодавно норвезький гросмейстер Карлсен після вручення нагороди найвидатнішому шахісту останнього сторіччя від ФІДЕ закликав не повертати росіян до міжнародних змагань.

Нагадаємо, 7 червня 2024 року Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) відсторонила Федерацію шахів Росії від членства в організації на два роки. Але, 22 вересня, у столиці Угорщини – Будапешті, заплановано засідання Генасамблеї ФІДЕ, на якому буде розглядатись можливе відновлення прав федерацій шахів Росії та Білорусі.

Шахи Магнус Карлсен Сергій Смагін

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