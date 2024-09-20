Віцепрезидент Федерації шахів Росії закликав Карлсена повернути призові, які він виграв у Росії

Віцепрезидент Федерації шахів Росії (ФШР) Сергій Смагін прокоментував слова Магнуса Карлсена про санкції проти російської та білоруської шахових федерацій та заявив, що норвежець має повернути всі гроші, які виграв у Росії.

Його слова передає MetaRatings.

"Карлсен – найсильніший шахіст світу на цей час, це без сумнівів. Але крім Карлсена на сьогодні є тисячі шахістів високого рівня, які мають інший погляд на повернення росіян на світову арену.

Карлсен – член норвезької федерації, яка завжди вкрай різко виступає проти Росії. Також Карлсен говорить саме те, що йому вигідно самому. А без росіян конкуренція у світі падає.

Я б нагадав Карлсену, що старт його професійної кар'єри відбувся в Росії. Він хлопчиком приїжджав до нашої країни, грав на різних турнірах і заробив тут чимало грошей. Перш ніж говорити щось негативне про Росію, Карлсену тоді непогано було б повернути борг, усі ці призові.

Я взагалі вкрай негативно ставлюся до політичних заяв людей, які в цьому не розуміють, не розуміються і не впливають на ці процеси. Спортсмени мають займатися спортом, а не політикою", – сказав Смагін.