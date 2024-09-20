Віцепрезидент Федерації шахів Росії закликав Карлсена повернути призові, які він виграв у Росії
Віцепрезидент Федерації шахів Росії (ФШР) Сергій Смагін прокоментував слова Магнуса Карлсена про санкції проти російської та білоруської шахових федерацій та заявив, що норвежець має повернути всі гроші, які виграв у Росії.
Його слова передає MetaRatings.
"Карлсен – найсильніший шахіст світу на цей час, це без сумнівів. Але крім Карлсена на сьогодні є тисячі шахістів високого рівня, які мають інший погляд на повернення росіян на світову арену.
Карлсен – член норвезької федерації, яка завжди вкрай різко виступає проти Росії. Також Карлсен говорить саме те, що йому вигідно самому. А без росіян конкуренція у світі падає.
Я б нагадав Карлсену, що старт його професійної кар'єри відбувся в Росії. Він хлопчиком приїжджав до нашої країни, грав на різних турнірах і заробив тут чимало грошей. Перш ніж говорити щось негативне про Росію, Карлсену тоді непогано було б повернути борг, усі ці призові.
Я взагалі вкрай негативно ставлюся до політичних заяв людей, які в цьому не розуміють, не розуміються і не впливають на ці процеси. Спортсмени мають займатися спортом, а не політикою", – сказав Смагін.
Нагадаємо, нещодавно норвезький гросмейстер Карлсен після вручення нагороди найвидатнішому шахісту останнього сторіччя від ФІДЕ закликав не повертати росіян до міжнародних змагань.
Нагадаємо, 7 червня 2024 року Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) відсторонила Федерацію шахів Росії від членства в організації на два роки. Але, 22 вересня, у столиці Угорщини – Будапешті, заплановано засідання Генасамблеї ФІДЕ, на якому буде розглядатись можливе відновлення прав федерацій шахів Росії та Білорусі.