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Без сестер Музичук: Україна оголосила склад на Всесвітню шахову Олімпіаду

Владислав Уткін — 16 липня, 12:27
Без сестер Музичук: Україна оголосила склад на Всесвітню шахову Олімпіаду

Федерація шахів України оголосила склад команди на Всесвітню шахову Олімпіаду-2024.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Чоловіча команда

  • Андрій Волокітін
  • Василь Іванчук
  • Антон Коробов
  • Руслан Пономарьов
  • Ігор Коваленко
  • Олександр Белявський (капітан)

Жіноча команда

  • Юлія Осьмак
  • Анна Ушеніна
  • Наталя Букса
  • Інна Гапоненко
  • Євгенія Долуханова
  • Михайло Бродський (капітан)

Зазначимо, що до складу України не потрапили такі провідні виконавці, як Анна та Марія Музичук, Павло Ельянов та Юрій Криворучко.

Турнір пройде з 10 по 23 вересня 2024 року в угорському Будапешті. Шахова Олімпіада — це командний турнір між збірними, що проходить під егідою ФІДЕ кожні два роки.

Україна є однією із найуспішніших команд в історії змагання. Українська чоловіча команда перемагала у 2004 і 2010 роках, двічі ставала срібним призером (1996, 2016) та тричі здобувала бронзу (2000, 2002, 2012). Зі свого боку жіноча команда здобувала золото у 2006 і 2022 роках, тричі була срібною призеркою (1992, 2008, 2018) та три рази здобувала бронзу (2012, 2014, 2016).

Павло Ельянов Музичук Шахи Анна Музичук

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