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Колишній шахіст став лауреатом Нобелівської премії з хімії

Богдан Войченко — 12 жовтня, 11:40
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Колишній шахіст став лауреатом Нобелівської премії з хімії

Деміс Хассабіс, генеральний директор Google DeepMind, став лауреатом Нобелівської премії з хімії 2024 року.

Разом із Джоном Джампером він використав штучний інтелект для прогнозування тривимірної структури майже всіх відомих науці білків.

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Їхня модель AlphaFold2 дозволила визначити структуру понад 200 мільйонів білків, відкриваючи можливості для розвитку медицини, біотехнологій та інших галузей.

Зазначимо, Деміс Хассабіс також є відомим шахістом. Він почав свою кар'єру в юному віці та досяг значних успіхів у цій сфері. Британець став майстром ФІДЕ у віці 13 років і був одним із найталановитіших юних шахістів у своїй країні.

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Хассабіс брав участь у міжнародних змаганнях, демонструючи вражаючу гру. Однак у підлітковому віці він залишив шахи, щоб зосередитися на навчанні та подальшому розвитку в галузі науки й технологій.

Шаховий досвід допоміг йому у розвитку навичок логіки та стратегії, які стали основою для його подальших успіхів у галузі штучного інтелекту.

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