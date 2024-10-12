Колишній шахіст став лауреатом Нобелівської премії з хімії
Деміс Хассабіс, генеральний директор Google DeepMind, став лауреатом Нобелівської премії з хімії 2024 року.
Разом із Джоном Джампером він використав штучний інтелект для прогнозування тривимірної структури майже всіх відомих науці білків.
Їхня модель AlphaFold2 дозволила визначити структуру понад 200 мільйонів білків, відкриваючи можливості для розвитку медицини, біотехнологій та інших галузей.
Зазначимо, Деміс Хассабіс також є відомим шахістом. Він почав свою кар'єру в юному віці та досяг значних успіхів у цій сфері. Британець став майстром ФІДЕ у віці 13 років і був одним із найталановитіших юних шахістів у своїй країні.
Хассабіс брав участь у міжнародних змаганнях, демонструючи вражаючу гру. Однак у підлітковому віці він залишив шахи, щоб зосередитися на навчанні та подальшому розвитку в галузі науки й технологій.
Шаховий досвід допоміг йому у розвитку навичок логіки та стратегії, які стали основою для його подальших успіхів у галузі штучного інтелекту.