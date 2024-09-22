ФІДЕ зберегла обмеження щодо російських і білоруських шахістів з єдиним нюансом

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) залишила обмеження щодо виступів російських та білоруських шахістів на міжнародних змаганнях, але розгляне можливість допуску дітей до 12 років, та людей з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба організації.

На засіданні генеральної асамблеї, ФІДЕ рекомендувала зберегти обмеження для російських та білоруських шахістів. Було запропоновано дозволити дітям до 12 років та спортсменам з обмеженими можливостями брати участь у міжнародних змаганнях від організації.

За повне зняття санкцій було віддано 21 голос, за повне збереження обмежень – 41, за підтримку рекомендації ради ФІДЕ – 66.

Зазначимо, що у березні 2022 року рада ФІДЕ усунула збірні Росії та Білорусії від змагань під своєю егідою з урахуванням рекомендацій МОК. При цьому було дозволено брати участь в турнірах під нейтральним прапором і без будь-якої національної символіки.

Раніше щодо відновлення прав росіян та білорусів висловився норвезький гросмейстер Магнус Карлсен. Під час вручення нагороди "найвидатнішому шахісту останнього сторіччя" від ФІДЕ, він закликав не повертати росіян до міжнародних змагань. Також свою думку висловив Гаррі Каспаров.