Польша виграла шахову Олімпіаду для людей з інвалідністю, Україна – поза чільною десяткою

Збірна України не змогла зачепитись за медалі на шаховій Олімпіаді для людей з інвалідністю.

Наша команда посіла 14 місце серед 41 учасників, набравши вісім очок за сім турів. Перемогу на турнірі здобула команда Польщі – 13 залікових балів.

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Також на п'єдестал пошани потрапили представники Куби та Узбекистану-1 – срібло та бронза відповідно.

Нагадаємо, на шаховій Олімпіаді для людей з обмеженими можливостями Україну представляли Артьом Андрієнко, Микола Муха, Григорій Дяк, Сергій Коваленко та Світлана Соломна.

Цікаво також, що серед спеціальних гостей на турнірі був легендарний Василь Іванчук та чеський гросмейстер Давід Навара.

Василь Іванчук ФІДЕ

Нагадаємо, сьогодні жіноча та чоловіча збірні України зіграли свої чергові матчі на Всесвітній шаховій Олімпіаді, здобувши два протилежні результати.