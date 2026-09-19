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Чоловіча збірна України зазнала першої поразки на шаховій Олімпіаді, жінки здолали Шотландію

Володимир Максименко — 19 вересня 2026, 20:19
Жіноча збірна України
Жіноча збірна України
ФШУ

Чоловіча та жіноча збірній України продовжують свої виступи на Всесвітній шаховій Олімпіаді у Самарканді, здобувши кардинально різні результати у межах четвертого туру.

У відкритому змаганні наша команда розгромно поступилась збірній США 3,5:0,5, а єдині пів очка для "жовто-синіх" здобув Ігор Самуненков, який зіграв унічию з Гансом Німанном.

В інших партіях Василь Іванчук програв зірковому Фабіано Каруані, Антон Коробов поступився Веслі Со, а Роман Дегтярьов зазнав поразки від Левона Ароняна.

Жіноча збірна навпаки, реабілітувалась за поразку від Аргентини, здолавши Шотландію 3:1 – Анастасія Гнатишин та Анастасія Рахмангулова святкували перемоги, а Наталія Букса та Тетяна Скарабчук звели свої партії унічию.

У наступному турі чоловіча збірна України зіграє з Чорногорією, а наші дівчата протистоятимуть австрійкам – ігри відбудуться завтра, 20 вересня о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, у минулому турі чоловіки виграли у Словаччини, а жіноча команда поступилась Аргентині.

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