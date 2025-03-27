Український стронгмен потрапив у Книгу рекордів Гіннесса

Найсильніша людина Європи-2023 Павло Кордіяка вписав своє ім'я в Книгу рекордів Гіннесса.

Про це він розповів в Instagram.

29-річний українець потрапив до книги рекордів Гіннеса, виконавши швидше за всіх вправу з колодами. Українець на швидкість по черзі піднімав над головою п’ять колод вагою від 100 до 180 кг. Він виконав вправу за 37.68 секунди.

Кордіяка продемонстрував в Instagram, що отримав сертифікат, який підтверджує рекорд.

Напередодні український стронгмен Олексій Новіков став переможцем турніру в Іспанії, де встановив світовий рекорд.