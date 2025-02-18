Усі на місці: Усик зустрівся з головою Служби безпеки України

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся з головою Служби безпеки України Василем Малюком.

Відповідну світлину опублікував командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов.

"Всі на місці", – розповів Філімонов.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Напередодні стало відомо, що Усик захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня з права.