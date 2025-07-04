Порівняв із деревом: Ломаченко у властивій манері відреагував на зупинку громадянства митрополита Онуфрія

Колишній український боксер Василь Ломаченко відреагував на указ Володимира Зеленського позбавити громадянства предстоятеля УПЦ МП Онуфрія.

Спортсмен висловився у своїх соцмережах.

"У людини можуть забрати паспорт та усе земне, але вірю та любов – ніяк! Шановний блаженний митрополит Онуфрій – людина, яку Господь поставив на своє місце для рівноваги боротьби із ворогами.

Будь-яке добре дерево приносить добрі плоди, а погане – погані. Не може погане дерево приносити добрі плоди, а добре – погані. Мир усім", – написав Ломаченко.

Нагадаємо, раніше СБУ встановила громадянство Росії в Ореста Березовського (Онуфрія), яке він отримав у 2002 році.

За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.

Нещодавно Ломаченко опублікував допис, який був присвячений обстрілу його рідного міста – Білгород-Дністровська. Втім – не вказав того, що це зробила Росія.

На це бурхливо зреагувала громадськість. Зокрема, волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко.