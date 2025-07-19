Приклад для всієї України: СБУ побажала Усику успіху в бою з Дюбуа

Служба безпеки України (СБУ) побажала успіху боксеру Олександру Усику в поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа.

Пост зі зверненням до боксера опубліковано на офіційний сторінці СБУ в Facebook. До нього прикріпили спільне фото Усика з головою СБУ Василем Малюком.

"Вся Україна сьогодні з тобою, Чемпіоне! Олександре, сьогодні в рингу ти не просто боєць, а приклад для усієї України, яка так само ніколи не здається. Поруч з тобою будуть битися мільйони сердець. Тих, хто знаходиться в окопах, проводить спецоперації, рятує поранених в лікарнях, допомагає фронту, працюючи в тилу. Вкотре продемонструй усьому світу, що таке український характер, дисципліна, майстерність та точність! Ми віримо в тебе. І знаємо: перемога буде за тобою!", – написано в пості.

Нагадаємо, бій Усик – Дюбуа відбудеться сьогодні, 19 липня, в Лондоні на Вемблі. Чемпіон проводить для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

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