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Самуненков отримав запрошення на Tata Steel Chess 2027

Володимир Максименко — 12 листопада 2026, 11:38
Самуненков отримав запрошення на Tata Steel Chess 2027
Ігор Самуненков
ФІДЕ

Український гросмейстер Ігор Самуненков отримав запрошення на легендарний турнір Tata Steel Chess.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Шахіст виступатиме в категорії Претендентів, а його майбутніми суперниками стануть Аравінд Чітамбарам, нідерландці Макс Вармердам і Каспер Схоппен, грек Ніколас Теодору, китаянка Чжу Цзінер та дворазова чемпіонка світу з бліцу Бібісара Асаубаєва.

Турнір проходитиме за коловою системою у 13 турів із класичним контролем часу: 120 хвилин, +30 хвилин після 41-го ходу, +30 секунд за кожен хід (також із 41-го). Змагання заплановані на період з 15 по 31 січня 2027 року.

Переможець отримає право виступити в головному турнірі Мастерс у 2028 році.

Зазначимо, що Tata Steel Chess проводиться із 1937 року, а з 1968-го незмінно відбувається у Вейк-ан-Зее. У 1996 році переможцем категорії Мастерс став видатний українець Василь Іванчук.

Раніше повідомлялось, що Ігор Самуненков та "Великий Чакі" отримали запрошення на London Chess. 

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