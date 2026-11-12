Самуненков отримав запрошення на Tata Steel Chess 2027

Український гросмейстер Ігор Самуненков отримав запрошення на легендарний турнір Tata Steel Chess.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Шахіст виступатиме в категорії Претендентів, а його майбутніми суперниками стануть Аравінд Чітамбарам, нідерландці Макс Вармердам і Каспер Схоппен, грек Ніколас Теодору, китаянка Чжу Цзінер та дворазова чемпіонка світу з бліцу Бібісара Асаубаєва.

Турнір проходитиме за коловою системою у 13 турів із класичним контролем часу: 120 хвилин, +30 хвилин після 41-го ходу, +30 секунд за кожен хід (також із 41-го). Змагання заплановані на період з 15 по 31 січня 2027 року.

Переможець отримає право виступити в головному турнірі Мастерс у 2028 році.

Зазначимо, що Tata Steel Chess проводиться із 1937 року, а з 1968-го незмінно відбувається у Вейк-ан-Зее. У 1996 році переможцем категорії Мастерс став видатний українець Василь Іванчук.

Раніше повідомлялось, що Ігор Самуненков та "Великий Чакі" отримали запрошення на London Chess.