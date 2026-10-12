Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Шахи

Українець Самуненков отримав запрошення на London Chess Classic 2026

Володимир Максименко — 12 жовтня 2026, 18:22
Ігор Самуненков
Ігор Самуненков
ФІДЕ

Український гросмейстер Ігор Самуненков зіграє на престижному турнірі London Chess Classic.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Шахіст виступить в елітній групі Masters, а компанію йому складуть зіркові Левон Аронян та Нодірбек Абдусатторов. Загалом відомі імена вже вісьмох учасників, а ще двох оголосять пізніше.

Окрім Самуненкова, Ароняна та Абдусатторова на турнірі зіграють Ніхал Сарін, Гавейн Джонс, Енді Вудворд, Люк Макшейн та Майкл Адамс.

London Chess Classic 2026 відбуватиметься за коловою системою в 9 турів. Перший тур буде зіграно 25 листопада, а завершальний – 4 грудня. Призовий фонд наразі невідомий, але минулого року він складав 50 000 фунтів.

Минулого року London Chess Classic виграв Нодірбек Абдусатторов, а серед українців у групі Masters виступав Павло Ельянов – він посів 6-7 місце.

Нагадаємо, раніше Ігор Самуненков виграв індивідуальне золото на шаховій Олімпіаді 2026 року.

Читайте також :
Відео США без медалей, золотий перфоманс Самуненкова та колаборація Турлова з Подоляком: підсумки шахової Олімпіади-2026
Ігор Самуненков Шахи

Ігор Самуненков

США без медалей, золотий перфоманс Самуненкова та колаборація Турлова з Подоляком: підсумки шахової Олімпіади-2026
Випередив чинного чемпіона світу: Самуненков здобув індивідуальне золото шахової Олімпіади
Двоє чоловіків без поразок, Марія Музичук – найкраща серед українок: результати першого дня ЧС з рапіду
Без зірок, але команда – зірка. Як Україна підкорила чемпіонат Європи з шахів-2025
Особливо радий за Коваленка, який захищає свою країну: CEO FIDE – про перемогу збірної України на Євро-2025

Останні новини