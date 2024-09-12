Чоловіча збірна перемогла Уругвай, жінки здолали Литву у 2 турі шахової Олімпіади
Євгенія Долуханова, Наталія Букса, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко і капітан Михайло Бродський
Ukrainian Chess Federation
В столиці Угорщини, Будапешті, відбулися матчі другого туру 45 шахової Олімпіади.
Чоловіча збірна України здобула перемогу над Уругваєм. Жіноча команда виявилася сильнішою за Литву.
Шахова Олімпіада-2024
Перший тур, 11 вересня
Україна (Чоловіки) – Уругвай (Чоловіки) 3,5:0:5
Андрій Волокітін – Георг Меєр 0,5:0,5
Василь Іванчук – Андрес Родрігес Віла 1:0
Антон Коробов – Факундо Васкес 1:0
Володимир Онищук – Бернардо Роселлі 1:0
Україна (Жінки) – Литва (Жінки) 2,5:1,5
Юлія Осмак – Олена Мартинкова 0:1
Наталія Букса – Сімона Лімонтайте 1:0
Інна Гапоненко – Каміла Багінскайте 1:0
Евгенія Долуханова – Габія Шімкунайте 0,5:0,5
Напередодні чоловіча збірна перемогла Туніс, а жінки здолали Киргизстан.
У змаганнях візьмуть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.