Чоловіча збірна перемогла Уругвай, жінки здолали Литву у 2 турі шахової Олімпіади

В столиці Угорщини, Будапешті, відбулися матчі другого туру 45 шахової Олімпіади.

Чоловіча збірна України здобула перемогу над Уругваєм. Жіноча команда виявилася сильнішою за Литву.

Шахова Олімпіада-2024

Перший тур, 11 вересня

Україна (Чоловіки) – Уругвай (Чоловіки) 3,5:0:5

Андрій Волокітін – Георг Меєр 0,5:0,5

Василь Іванчук – Андрес Родрігес Віла 1:0

Антон Коробов – Факундо Васкес 1:0

Володимир Онищук – Бернардо Роселлі 1:0

Україна (Жінки) – Литва (Жінки) 2,5:1,5

Юлія Осмак – Олена Мартинкова 0:1

Наталія Букса – Сімона Лімонтайте 1:0

Інна Гапоненко – Каміла Багінскайте 1:0

Евгенія Долуханова – Габія Шімкунайте 0,5:0,5

Напередодні чоловіча збірна перемогла Туніс, а жінки здолали Киргизстан.

У змаганнях візьмуть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.