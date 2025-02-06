Протестував проти шахової асоціації НДР: помер відомий німецький гросмейстер

У 62-річному віці помер німецький шахіст Пітер Ендерс.

Про це повідомила німецька федерація шахмат.

Ендерс був одним із найсильніших шахістів НДР. Зі своєю командою BSG Mikroelektronik Erfurt він став командним чемпіоном НДР у 1988 році. Також вигравав змагання в Угорщині.

У 1989 році мав суперечки з асоціацією шахів НДР, оскільки хотів окрему кімнату для проживання під час чемпіонату країни, але йому відмовили. Він проживав з іншим шахістом.

Після об'єднання країни вигравав чемпіонат Німеччини з бліцу (1990). Таку нагороду він здобував і на чемпіонаті НДР (1981), а потім виграв чемпіонат зі швидких шахів (1996).

Нагадаємо, нещодавно помер інший видатний німецький шахіст Роберт Хюбнер.