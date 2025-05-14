Музичук зіграла внічию із Салімовою та зберегла хитке лідерство на етапі Гран-прі

Анна та Марія Музичук зіграли партії сьомого туру етапу Гран-прі ФІДЕ в Австрії, здобувши позитивний результат.

Так, ексчемпіонка світу переграла колишню росіянку та білоруску Ольгу Баделько та закріпилась на сьомому місці у турнірній таблиці.

Анна розписала "мирову" з болгарською гросмейстеркою Нюргул Салімовою, що дозволило їй зберегти хитке лідерство. Тепер українка має таку саму кількість очок, як і Чжу Цзінер – 5.

Вже сьогодні на шахісток очікують партії восьмого туру. Анна Музичук зіграє проти Лели Джавахішвілі, а на її сестру очікує протистояння проти ексросіянки Алєксандри Костєнюк.

Безпосередня конкурентка Анни – Цзінер гратиме проти Ольги Баделько.

Зазначимо, що для отримання путівки на Турнір претенденток за підсумками шести етапів Гран-прі Музичук потрібно одноосібно вигравати австрійський турнір.

Раніше повідомлялось, що в Афганістані заборонили грати у шахи.